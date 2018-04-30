Почему биологи назвали новый вид жуков в честь Леонардо Ди Каприо

Биологи-любители обнаружили в Малайзии новый вид водных жуков. Учёные решили назвать насекомое в честь голливудского актёра и защитника природы Леонардо Ди Каприо . Так они выразили благодарность американской кинозвезде за усилия по сохранению биоразнообразия на планете.

У водопада в малайзийском заповеднике «Малио Бейсин» биологи-любители обнаружили не встречавшийся ранее вид жуков. Свою находку «первооткрыватели» показали местным энтомологам. Учёные описали новый вид водного жука и назвали его в честь голливудского актёра Леонардо Ди Каприо — Grouvellinus leonardodicaprioi.

По словам исследователей, Фонд Ди Каприо регулярно жертвует крупные суммы на защиту окружающей среды и борьбу с последствиями глобального потепления. Назвав жука в честь актёра, учёные выразили благодарность кинозвезде за усилия по сохранению биоразнообразия на планете.

«Описанный нами маленький чёрный жук встречается только в Малайзии, но для сохранения биоразнообразия в масштабах всей планеты важен каждый вид», — сообщила энтомолог Ива Ньуньич.

Ранее свою благодарность Ди Каприо за вклад в спасение природы выразили американские биологи, назвав в честь актёра новый вид пауков, обитающих в Карибском регионе.

Подробнее — в материале RT.