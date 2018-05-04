«Не Оскар, но тоже приятно»: в честь Леонардо Ди Каприо назвали новый вид жуков

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо много времени посвящает экологическим проблемам и обращает внимание общественности на необходимость бережного отношения к окружающей среде. Его старания в этом вопросе не остались незамеченными — в честь звезды «Титаника» решили назвать новый вид жуков.

Талант Леонардо Ди Каприо высоко оценили многочисленные зрители и кинокритики. Он один из тех знаменитостей, которым небезразлична судьба нашей планеты. В честь оскароносного актера назвали новый вид жуков, который открыли у водопада в малазийском заповеднике «Малио Бейсин». Энтомологи таким образом выразили благодарность американской знаменитости за усилия по сохранению биоразнообразия на Земле. Они отмечают, что Фонд Ди Каприо регулярно жертвует много денег на защиту окружающей среды и борьбу с последствиями глобального потепления.

Актер не мог оставить это без внимания и разместил на своей странице изображение жука, чтобы все подписчики узнали об оказанной ему чести. Ученые отмечают, что этот вид насекомых встречается только в Малайзии . Примечательно, что партнерша Леонардо Ди Каприо по фильму «Титаник» Кейт Уинслет также может «похвастаться» жуком, названным ее именем. Поклонники актера поздравляют его: «Не „Оскар“, но тоже приятно». «Где только не было Леонардо! Он — мой самый любимый актер, обожаю его фильмы!» «Класс, круто!»

«Заслужил, молодец! Не все равно ему на нашу экологию». «Жук смешной, но старания Ди Каприо оценили по заслугам, что хорошо». «Назвали бы жука Леонардиком, что ли». «Поздравляем с новым достижением!»

В последнее время 43-летний Леонардо Ди Каприо стал намного лучше выглядеть, он демонстрирует, что проблемы с лишним весом — в прошлом. У него появилась новая возлюбленная — модель Камила Мороне, которая младше его 23 года.

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