«Миниатюрный и черный»: имя актера Леонардо Ди Каприо присвоили водяному жуку 

Ученые-энтомологи назвали новый вид водяных жуков в честь известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо — Grouvellinus leonardodicaprioi. Об этом сообщает в среду
Издание ссылается на данные научного журнала
ZooKeys. Согласно статье, речь идет о виде насекомых, который обнаружила группа ученых Taxon Expeditions из Нидерландов.
Они проводили исследования в районе водопада в малайзийском заповеднике Малио Бейсин. Всего ученые обнаружили три новых вида жуков. Один из них и был назван в честь кинозвезды.
Свое решение ученые объяснили стремлением выразить актеру признательность за его усилия по сохранению биоразнообразия на планете. Польщенный актер разместил изображение названного в честь него жука в своем
"Миниатюрный и черный, этот жук может не выиграть ни одного Оскара за харизму, но для сохранения биоразнообразия каждое существо имеет значение", — заявила энтомолог Ива Ньуньич.
Это не первый случай, когда ученые называют открытые ими новые виды живых существ в честь известных персон. Ранее своих «двойников» в мире природы обрели президент США Дональд Трамп и партнерша Ди Каприон по фильму «Титаник» Кейт Уинслет. В честь Трампа был назвал новый вид моли Neopalpa donaldtrumpi, а в честь Уинслет — жук Agra katewinsletae.