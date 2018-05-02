«Миниатюрный и черный»: имя актера Леонардо Ди Каприо присвоили водяному жуку

Ученые-энтомологи назвали новый вид водяных жуков в честь известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо — Grouvellinus leonardodicaprioi. Об этом сообщает в среду

Издание ссылается на данные научного журнала

ZooKeys. Согласно статье, речь идет о виде насекомых, который обнаружила группа ученых Taxon Expeditions из Нидерландов

Они проводили исследования в районе водопада в малайзийском заповеднике Малио Бейсин. Всего ученые обнаружили три новых вида жуков. Один из них и был назван в честь кинозвезды.

Свое решение ученые объяснили стремлением выразить актеру признательность за его усилия по сохранению биоразнообразия на планете. Польщенный актер разместил изображение названного в честь него жука в своем

Facebook

"Миниатюрный и черный, этот жук может не выиграть ни одного Оскара за харизму, но для сохранения биоразнообразия каждое существо имеет значение", — заявила энтомолог Ива Ньуньич.