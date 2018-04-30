Крылья бабочки помогли лучше измерить внутриглазное давление

Тончайшие наноструктуры в прозрачных крыльях бабочек натолкнули ученых на создание нового материала, который можно использовать для того, чтобы измерять внутриглазное давление. Находка ученых сможет сделать измерение в три раза более точными. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Technology.

Бабочка Chorinea sylphina семейства риодинидов известна тем, что часть крыльев у нее прозрачная. Эти «окошки» в крыльях, как будто сделанные из стекла, почти идеально пропускают свет и потому практически невидимы для глаза. Луч света свободно проходит сквозь крошечные наноструктуры крыла бабочки вне зависимости от того, под каким углом располагался источник света. Инженеры из Калифорнийского технологического института использовали этот эффект для создания новых имплантов для измерения внутриглазного давления.

Ранее один из авторов исследования создал имплант для измерения внутриглазного давления у пациентов с глаукомой (нарушением зрения, которое вызвано повышением внутриглазного давления). Имплант похож на тонкий «барабан», который помещается в определенное место внутрь глаза. Увеличение внутриглазного давления сжимает барабан, уменьшая полость внутри него. Если измерить ее глубину с помощью специального оптического детектора, можно определить уровень давления. Однако для того, чтобы провести измерения, детектор необходимо поместить точно перпендикулярно импланту — под другими углами получить достоверную информацию не получится.

Прозрачные части крыла бабочки Chorinea sylphina состоят из крошечных столбиков с диаметром около 100 нанометров (в 50—100 раз тоньше человеческого волоса), расположенных на расстоянии 150 нанометров друг от друга. Авторы нового исследования повторили эту структуру для того, чтобы нового импланта для измерения внутриглазного давления. Имплант из такого материала позволяет делать точные измерения вне зависимости от того, под каким углом расположен оптический детектор. Изменяя размер и положение этих наностолбиков, ученые смогли увеличить точность измерения в три раза.

В дальнейших исследованиях авторы планируют найти, в каких еще областях медицины может быть использована их технология. Подобные наноструктуры довольно дешевы в производстве и, возможно, смогут улучшить свойства других видов имплантов.

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