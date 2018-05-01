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Ученые спрогнозировали, когда произойдет последнее солнечное затмение
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Ученые спрогнозировали, когда произойдет последнее солнечное затмение 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ученые заявили, что однажды Луна на фоне Солнца будет попросту слишком маленькой, чтобы закрыть диск светила полностью.
Исследователи из Центра космических полетов имени Годдарда сообщили, когда люди на Земле смогут увидеть последнее солнечное затмение. Об этом пишет портал ВладТайм.
По словам исследователей, через 600 миллионов лет этого природного явления уже не будет существовать. Все дело в том, что естественный спутник Земли со временем все больше отдаляется от нее, то есть Луна постепенно отдаляется от нашей планеты (на 2,2 сантиметра в полгода), поэтому через какое-то время она станет слишком маленькой на фоне звезды, чтобы закрыть ее диск.
Кроме того, Солнце, напротив, все время увеличивается в размерах.
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