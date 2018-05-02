Океанологи обнаружили растущую «мертвую зону» на дне Оманского залива

Площадь области составляет около 165 тысяч кв. киллометров.

Британские ученые зафиксировали, что обнаруженное ранее на дне Оманского залива «мертвое пятно» стремительно разрастается. Об этом сообщается в научном издании Geophysical Research Letters.

Отмечается, что в этой области залива сконцентрирован критически низкий уровень содержания кислорода. Ее площадь составляет практически 165 тысяч кв. киллометров.

Ранее замеры «мертвого пятна» производились в 1990-х. Сравнивания с данными, полученными учеными в текущем году, можно сказать, что уровень кислорода значительно сократился за эти годы.

На сегодняшний день «мертвые пятна» занимают около 7% всех океанов и морей планеты.

По мнению ученых, подобные места возникают в тех участках, где вода наиболее всего загрязнена. Как следствие, в «мертвых пятнах» плодятся одноклеточные водоросли, которые «питаются» и без того дефицитным газом.

Все это способствует гибели важных для морской среды растений и животных.