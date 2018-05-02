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Океанологи обнаружили растущую «мертвую зону» на дне Оманского залива
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Океанологи обнаружили растущую «мертвую зону» на дне Оманского залива 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Площадь области составляет около 165 тысяч кв. киллометров.
Британские ученые зафиксировали, что обнаруженное ранее на дне Оманского залива «мертвое пятно» стремительно разрастается. Об этом сообщается в научном издании Geophysical Research Letters.
Отмечается, что в этой области залива сконцентрирован критически низкий уровень содержания кислорода. Ее площадь составляет практически 165 тысяч кв. киллометров.
Ранее замеры «мертвого пятна» производились в 1990-х. Сравнивания с данными, полученными учеными в текущем году, можно сказать, что уровень кислорода значительно сократился за эти годы.
На сегодняшний день «мертвые пятна» занимают около 7% всех океанов и морей планеты.
По мнению ученых, подобные места возникают в тех участках, где вода наиболее всего загрязнена. Как следствие, в «мертвых пятнах» плодятся одноклеточные водоросли, которые «питаются» и без того дефицитным газом.
Все это способствует гибели важных для морской среды растений и животных.
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