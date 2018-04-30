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Старейший ученый Австралии решился на эвтаназию
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Старейший ученый Австралии решился на эвтаназию 

360tv.ru 2 часа назад
Старейший ученый Австралии Дэвида Гудолла, которому 104 года, намерен уйти из жизни с помощью эвтаназии. Для этого он отправится в Швейцарию, так как показаний для проведения добровольного медицинского уходя их жизни в Австралии у него нет. Об этом сообщило РИА «Новости».
Обязательным условием для эвтаназии в Австралии является наличие неизлечимого заболевания, причиняющего человеку невыносимые страдания. Но Гудолл в свои 104 года страдает множеством различных недугов, отрицательно сказывающихся на качестве его жизни.
Для того, чтобы ученый смог отправиться в Швейцарию, активисты собрали для него 15 тысяч долларов. Уже в начале мая специалист в области геоботаники и экологической статистики сможет воплотить свое желание
Российские ученые взялись за разработку сауны, рукомойника, душа и стиральной машины для космонавтов.
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