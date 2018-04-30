Старейший ученый Австралии решился на эвтаназию

Старейший ученый Австралии Дэвида Гудолла , которому 104 года, намерен уйти из жизни с помощью эвтаназии. Для этого он отправится в Швейцарию , так как показаний для проведения добровольного медицинского уходя их жизни в Австралии у него нет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Обязательным условием для эвтаназии в Австралии является наличие неизлечимого заболевания, причиняющего человеку невыносимые страдания. Но Гудолл в свои 104 года страдает множеством различных недугов, отрицательно сказывающихся на качестве его жизни.

Для того, чтобы ученый смог отправиться в Швейцарию, активисты собрали для него 15 тысяч долларов. Уже в начале мая специалист в области геоботаники и экологической статистики сможет воплотить свое желание

Российские ученые взялись за разработку сауны, рукомойника, душа и стиральной машины для космонавтов.