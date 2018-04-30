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Фото из космоса: красное пятно на Юпитере, скопление галактик и другие загадки Вселенной
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Фото из космоса: красное пятно на Юпитере, скопление галактик и другие загадки Вселенной 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
Остатки сверхновой звезды, космический глаз, движущие дюны на Марсе и многое другое — смотрите в фотоленте, которую собрали коллеги из РИА Новости.
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