Пустынная Америка и цветущая Африка: что, если бы Земля вращалась в обратную сторону

Ученые представили доклад о теоретических климатических изменениях на ежегодном заседании Европейского союза наук о Земле.

Пустыни покрыли бы всю Северную Америку, песчаные дюны сменили бы тропические леса Амазонки в Южной Америки, а пышные зеленые ландшафты протянулись бы от Центральной Африки до Ближнего Востока. Именно это бы все произошло, если бы Земля начала вращаться в обратную сторону, утверждают ученые.

Доклад, в котором перечислены вышеуказанные доводы, был представлен специалистами в начале апреля на ежегодном заседании Европейского союза наук о Земле, состоявшемся в Австрии . Посмотреть документ можно по этой ссылке.

Ученые допускают, что раньше на Земле так все и было, поскольку она якобы вращалась в том же направлении, что и Солнце, однако впоследствии стала вращаться в обратную сторону, пишет Live Science.