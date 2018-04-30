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Пустынная Америка и цветущая Африка: что, если бы Земля вращалась в обратную сторону
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Пустынная Америка и цветущая Африка: что, если бы Земля вращалась в обратную сторону 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ученые представили доклад о теоретических климатических изменениях на ежегодном заседании Европейского союза наук о Земле.
Пустыни покрыли бы всю Северную Америку, песчаные дюны сменили бы тропические леса Амазонки в Южной Америки, а пышные зеленые ландшафты протянулись бы от Центральной Африки до Ближнего Востока. Именно это бы все произошло, если бы Земля начала вращаться в обратную сторону, утверждают ученые.
Доклад, в котором перечислены вышеуказанные доводы, был представлен специалистами в начале апреля на ежегодном заседании Европейского союза наук о Земле, состоявшемся в Австрии. Посмотреть документ можно по этой ссылке.
Ученые допускают, что раньше на Земле так все и было, поскольку она якобы вращалась в том же направлении, что и Солнце, однако впоследствии стала вращаться в обратную сторону, пишет Live Science.
В симуляции изменения климата на планете, представленной учеными, помимо перечисленных уже изменений было показано, что исчезнувшие с одних континентов пустыни появлялись на других (это юго-восток США, юг Бразилии и Аргентины и север Китая), а в Западная Европа, напротив, покрылась льдами.
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