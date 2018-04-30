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Российские геологи открыли неизвестный науке минерал
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Российские геологи открыли неизвестный науке минерал 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Минерал получил имя «дравертит» в честь советского геолога Петра Драверта.
Геологи из России обнаружили неизвестный ранее минерал в трещинах вулкана на Камчатке. Об этом сообщают «Известия».
Специалисты назвали найденный минерал «дравертитом». Это название было присвоено в честь известного советского геолога и эксперты в минералогии Петра Драверта.
Как отметил сотрудник кафедры минералогии геологического факультета МГУ Игорь Пеков, химический состав найденного образца является очень простым. Однако, несмотря на простоту, на момент открытия «родственников» дравертита ученые найти не смогли.
«Его аналогов или близких «родственников» как в химическом, так и в структурном отношении не нашлось даже среди намного более многочисленных синтетических неорганических веществ», — отметил ученый.
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