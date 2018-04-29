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LIVE: запуск ракеты Atlas V с зондом InSight
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LIVE: запуск ракеты Atlas V с зондом InSight 

Naked-Science.ru 37 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Пуск произведут с базы ВВС США Ванденберг. Проект InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) направлен на изучение Марса. При помощи посадочного аппарата ученые NASA рассчитывают получить дополнительные данные о внутреннем строении и составе Красной планеты.
Расчетный срок работы космического аппарата — 720 дней. Зонд построили на базе посадочного зонда «Феникс», который уже доказал свою способность работать в марсианских условиях. Стоимость миссии составляет 480 миллионов долларов.
Ракета-носитель Atlas V, с помощью которой намерены провести старт, является одноразовой двухступенчатой ракетой-носителем семейства Atlas.
Уже в обозримой перспективе ее планируют заменить новой ракетой Vulcan, которую к тому же хотят наделить частичной многоразовостью.
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