LIVE: запуск ракеты Atlas V с зондом InSight

Пуск произведут с базы ВВС США Ванденберг. Проект InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) направлен на изучение Марса. При помощи посадочного аппарата ученые NASA рассчитывают получить дополнительные данные о внутреннем строении и составе Красной планеты.

Расчетный срок работы космического аппарата — 720 дней. Зонд построили на базе посадочного зонда «Феникс», который уже доказал свою способность работать в марсианских условиях. Стоимость миссии составляет 480 миллионов долларов.

Ракета-носитель Atlas V, с помощью которой намерены провести старт, является одноразовой двухступенчатой ракетой-носителем семейства Atlas.

Уже в обозримой перспективе ее планируют заменить новой ракетой Vulcan, которую к тому же хотят наделить частичной многоразовостью.