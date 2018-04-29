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Американские ученые предсказали исчезновение лесов Амазонки
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Американские ученые предсказали исчезновение лесов Амазонки 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На судьбу тропических лесов Южной Америки повлияет растущая влажность в лесах Африки и Индонезии.
Ученые из калифорнийского университета предрекают высыхание тропических лесов Амазонки из-за увеличения парниковых газов и существенное увеличение влажности в лесных районах Африки и Индонезии, сообщают «Извести».
Группа климатологов во главе с Гэбриэлом Куперманом полагают, что на судьбу лесов Амазонки повлияет изменение осадков, что, в свою очередь, связано и переизбытком углекислого газа. В атмосферу попадает меньше испарений влаги, что отражается на потоках осадков, идущих со стороны океана.
По расчетам ученых, к концу века в бассейне Амазонки среднее количество осадков уменьшится на 1 мм в день. При этом климатологи уверены, что на аналогичную величину вырастет количество осадков в Индонезии, что вызовет увеличение влажности в этом регионе.
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