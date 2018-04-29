Американские ученые предсказали исчезновение лесов Амазонки

На судьбу тропических лесов Южной Америки повлияет растущая влажность в лесах Африки и Индонезии

Ученые из калифорнийского университета предрекают высыхание тропических лесов Амазонки из-за увеличения парниковых газов и существенное увеличение влажности в лесных районах Африки и Индонезии, сообщают «Извести».

Группа климатологов во главе с Гэбриэлом Куперманом полагают, что на судьбу лесов Амазонки повлияет изменение осадков, что, в свою очередь, связано и переизбытком углекислого газа. В атмосферу попадает меньше испарений влаги, что отражается на потоках осадков, идущих со стороны океана.

По расчетам ученых, к концу века в бассейне Амазонки среднее количество осадков уменьшится на 1 мм в день. При этом климатологи уверены, что на аналогичную величину вырастет количество осадков в Индонезии, что вызовет увеличение влажности в этом регионе.