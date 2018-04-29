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В Японии назвали причину вымирания неандертальцев
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В Японии назвали причину вымирания неандертальцев 

Газета.Ru 1 час назад
Согласно последним исследованиям, неандертальцы обладали маленькими по сравнению с кроманьонцами отделами мозжечка, отвечающих за социальные навыки и речь, передает ФБА «Экономика сегодня».
По словам японского ученого Такеру Акадзавы из Технологического университета Коти, эти небольшие различия могли привести к вымиранию неандертальцев. Из-за отставания от наших предков в умении координировать движения и изучать окружающий мир неандертальцы сильно уступали. Российские специалисты полагают, что рано ставить точку в этой истории.
Ученые пока точно не знают, когда вымерли неандертальцы. Это могло произойти 50, 45 или 30 тысяч лет назад. Среди теорий звучат такие как оледенение, извержение супервулканов, болезни от каннибализма, ассимиляция с кроманьонцами и физическое истребление современными людьми.
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