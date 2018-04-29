Роботы научились собирать мебель из ИКЕА

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре научили роботов собирать стул из ИКЕА , пишет Meduza. Две роборуки со встроенными 3D-камерами самостоятельно находили крепежи, вставляли их в пазы и соединяли части стула. Весь процесс занял у роботов всего 20 минут.

Для воссоздания условий, в которых люди собирают мебель ИКЕА, исследователи расположили мелкие детали на столе так, чтобы роботам приходилось их искать. А еще в роборуки встроили датчик силы — с его помощью устройства рассчитывают, с какой силой вставлять крепеж в отверстие. Ученые также научили роботов координировать свои действия и помогать другу другу.

В будущем инженеры надеются обучить роботов полностью имитировать работу человека.