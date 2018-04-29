Геологи зафиксировали необычную активность крупнейшего гейзера в Йеллоустоуне

Геологи заявили о необычной активности крупнейшего в мире гейзера Пароход, расположенного в Йеллоустонском национальном парке, пишет Reuters

По данным ученых, в течение последних полутора месяцев гейзер Пароход извергал струи горячей воды уже трижды — 15 марта, 19 апреля и 27 апреля. Подобная активность не характерна этому гейзеру. Последний раз он извергался в 2003 году.

Эксперты успокаивают, что извержение Парохода не является признаком более опасного процесса, в частности извержения вулкана Йеллоустон.

«Йеллоустон не извергался 70 тысяч лет, а гейзеры активны все время», — отметил вулканолог Джейк Ловенстерн.

Ранее ученые под супервулканом Йеллоустон нашли аномальную горячую зону диаметром 350 км. Температура внутри зоны колеблется от 650 °C до 850 °C.

Йеллоустонский супервулкан давно привлекает внимание ученых в контексте возможной глобальной катастрофы, к которой приведет его гипотетическое извержение.

В частности, исследователи из Европейского научного фонда считают, что вероятность извержения Йеллоустонского гиганта составляет 10%. Однако вулканологи не берутся предсказать точное время извержения, отмечая только, что это может произойти в следующие 70 лет. Предполагается, что в последний раз это случалось 640 тыс. лет назад, и тогда извержение привело к резкому похолоданию и, как следствие, изменению климата на Земле.

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