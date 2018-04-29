Источник: аварийно севший в Жуковском Ил-38 отремонтируют

Ил-38, совершивший в субботу вечером аварийную посадку с невыпущенной стойкой шасси в подмосковном аэропорту Жуковский , подлежит восстановлению. Об этом сообщил журналистам источник в авиастроительной отрасли.

"Благодаря профессиональным действиям экипажа, работавшего во внештатной ситуации, самолет подлежит восстановлению и будет отремонтирован", — сказал источник.

По его словам, экипажу удалось до последнего момента удерживать машину на основных стойках шасси, "пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил". "Минимально повредили его при аварийной ситуации", — добавил источник.

Как сообщили ранее в департаменте корпоративных коммуникаций дивизиона "Ильюшин", у Ил-38, управляемого летчиками-испытателями "Ильюшина", не вышла передняя стойка шасси, но экипажу удалось благополучно посадить самолет. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование причин авиапроисшествия.