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Аварийно севший в Жуковском Ил-38 отремонтируют
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Источник: аварийно севший в Жуковском Ил-38 отремонтируют 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Ил-38, совершивший в субботу вечером аварийную посадку с невыпущенной стойкой шасси в подмосковном аэропорту Жуковский, подлежит восстановлению. Об этом сообщил журналистам источник в авиастроительной отрасли.
"Благодаря профессиональным действиям экипажа, работавшего во внештатной ситуации, самолет подлежит восстановлению и будет отремонтирован", — сказал источник.
По его словам, экипажу удалось до последнего момента удерживать машину на основных стойках шасси, "пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил". "Минимально повредили его при аварийной ситуации", — добавил источник.
Как сообщили ранее в департаменте корпоративных коммуникаций дивизиона "Ильюшин", у Ил-38, управляемого летчиками-испытателями "Ильюшина", не вышла передняя стойка шасси, но экипажу удалось благополучно посадить самолет. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование причин авиапроисшествия.
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