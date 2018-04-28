Чем неандерталец отличается от гомо сапиенса

Согласно теории Дарвина человек в своем развитии прошел длительный путь — от обезьяны до современногоHomo sapiens. А поскольку эволюция — процесс во времени очень длительный, «в пути» человек разумный претерпел множество изменений: австралопитеки — древнейшие люди — древние люди (неандертальцы), современные люди (кроманьонцы). И все бы ничего, но последние открытия показали, что дедушка Дарвин не всегда был прав. К примеру, в его теорию не укладывается тот факт, что неандертальцы и Homo sapiens долгое время населяли Землю одновременно. Было это 40 тысяч лет назад. [С-BLOCK]

Ученые из университета Тель-Авива, исследовав останки обоих видов человека, пришли к выводу, что между ними множество разительных отличий. А это, в свою очередь, говорит о том, что данные виды произошли от разных предков. Различия проявляются даже во внешнем строении. Неандертальцы, которые питались исключительно мясом, имели более крупную печень (маленькая печень человека разумного не переварила бы такое количество белка). Соответственно почки, мочевой пузырь и вся тазовая часть у неандертальцев были заметно крупнее. А их мускульная масса была на 30-40 процентов больше, нежели у человека разумного.

Средний рост неандертальца составлял, по свидетельству разных ученых, от 165 до 180 сантиметров. Человек этого типа имел крупный череп, выступающие надбровные дуги, которые часто сливались в валик, и очень низкий лоб. Очень похожее строение ученые отмечают у современных эскимосов, которые живут на самом севере континента. [С-BLOCK]

Мексиканский палеонтолог, профессор Эрик Тринкаус со своими коллегами выявил, что объем мозга неандертальца составлял примерно 1900 см³, в то время как у человека разумного он не превышает 1300 см³. Впрочем, ученые доказали, что на умственные способности влияет не столько объем мозга, сколько особенности его развития. Так, исследователи Института эволюционной антропологии Лейпцига установили, что в младенчестве размеры мозга неандертальца и Нomo sapiens практически неразличимы. Но по мере взросления особи у человека разумного начинают активно увеличиваться теменная и височные части головы, а у неандертальца этого не происходит, его голова увеличивалась в размере пропорционально.

Тем не менее ученые считают, что неандертальцы были достаточно высокоразвиты. Так, найденные на местах их стоянок орудия часто даже превосходили по качеству орудия человека разумного. Более того, найденные скелеты людей со следами переломов костей показали, что до 70 процентов переломов были умело вылечены. То есть, у неандертальцев были свои умелые костоправы. Эрик Тринкаус после проведенного сравнительного анализа останков неандертальцев и Нomo sapiens утверждает, что нет ни одного свидетельства, которое бы указывало на примитивность или отсталость неандертальцев. [С-BLOCK]

Все намного сложнее со структурой ДНК. До сих пор антропологи разных стран мира спорят, происходило ли скрещивание неандертальцев с человеком разумным. Очевидно, что если и происходило, то это были единичные случаи: ни разу еще останки в пещерах не указывали на то, что там одновременно жили оба этих человеческих вида.

Неандертальцы, пришедшие с севера Западной Европы, были каннибалами. За теми, кого ученые называют человек разумный, такого не водилось. Кстати, Нomo sapiens пришел в Евразию из Африки — континента, который он же через несколько десятков тысяч лет превратил в часть света, населенную племенами людоедов. [С-BLOCK]

У неандертальцев и Нomo sapiens были зачатки культуры. Но, по мнению немецких ученых, «культурный взрыв» произошел, когда в результате потепления и отступления великих ледников обе эти особи встретились. Вероятно, они все же узнали в двуногих существах равных себе и стали всевозможными способами пытаться выделиться: как-то пометить свои стоянки, обособиться хотя бы внешне. Тогда-то и начался расцвет наскальных рисунков, украшений в виде бус, перьев, когтей и всего того, что могла преподнести природа. Но вот почему неандертальцы вымерли, ученые не могут установить до сих пор. А Нomo sapiens получил свое наименование не потому, что был намного умнее, а потому что выжил.