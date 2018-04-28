Китайские ученые намерены искусственно вызвать дожди в Тибете

Китай намерен провести крупнейший эксперимент по вмешательству в климат Земли. Как сообщает издание Science Alert, ученые планируют увеличить количество осадков в Тибетском нагорье, вызвав в регионе искусственные дожди.

В рамках проекта «Тяньхэ» в горах установят десятки тысяч камер, которые будут выпускать в атмосферу частицы иодида серебра, соединения, которое является дождеобразующим реагентом. Поскольку иодид серебра по своей кристаллической структуре напоминает лед, поэтому даже небольшая его концентрация вызывает обильную конденсацию капель воды.

Предварительные испытания уже прошли в Тибете, Синьцзяне и других горных районах.

По данным ученых, проект затронет территорию общей площадью 1,6 млн кв. км, а объем воды, которая будет выпадать в виде осадков, за год будет равен 7% потребляемой питьевой воды в Китае в год.

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