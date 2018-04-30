Климатологи выяснили, каким станет климат планеты к 2100 году

Леса Южной Америки, по данным ученых, могут быть более уязвимыми к увеличению выбросов углекислого газа, чем леса Африки и Азии.

Американские исследователи климата спрогнозировали дальнейшее развитие ситуации с выбросами углекислого газа и влиянием этого на климат в лесных массивах планеты.

По данным климатологов, рост температур воздуха и воды на поверхности океанов, частые погодные аномалии со временем могут привести к ассиметрии в распределении осадков на планете. А это отразится на климате лесных массивов, являющихся не только легкими планеты, но и базовыми экосистемами.

Одним из факторов таких изменений может стать снижение способности листьев деревьев «дышать» — захватывать углекислоту из среды, испарять воду.

— Понимание того, как антропогенные выбросы углекислого газа (CO2) будут влиять на осадки, имеет решающее значение для устойчивого управления экосистемами, особенно для тропических лесов, чувствительных к засухе. Несмотря на то, что изменение тропических осадков остается неопределенным, почти все модели развития ситуации предсказывают усиление зональной асимметрии в уровне осадков к 2100 году с относительным увеличением по азиатским и африканским тропическим лесам и уменьшением по сравнению с лесами Южной Америки, — говорится в исследовании, опубликованном в Nature Climate Changes.