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Климатологи выяснили, каким станет климат планеты к 2100 году
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Климатологи выяснили, каким станет климат планеты к 2100 году 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Леса Южной Америки, по данным ученых, могут быть более уязвимыми к увеличению выбросов углекислого газа, чем леса Африки и Азии.
Американские исследователи климата спрогнозировали дальнейшее развитие ситуации с выбросами углекислого газа и влиянием этого на климат в лесных массивах планеты.
По данным климатологов, рост температур воздуха и воды на поверхности океанов, частые погодные аномалии со временем могут привести к ассиметрии в распределении осадков на планете. А это отразится на климате лесных массивов, являющихся не только легкими планеты, но и базовыми экосистемами.
Одним из факторов таких изменений может стать снижение способности листьев деревьев «дышать» — захватывать углекислоту из среды, испарять воду.
— Понимание того, как антропогенные выбросы углекислого газа (CO2) будут влиять на осадки, имеет решающее значение для устойчивого управления экосистемами, особенно для тропических лесов, чувствительных к засухе. Несмотря на то, что изменение тропических осадков остается неопределенным, почти все модели развития ситуации предсказывают усиление зональной асимметрии в уровне осадков к 2100 году с относительным увеличением по азиатским и африканским тропическим лесам и уменьшением по сравнению с лесами Южной Америки, — говорится в исследовании, опубликованном в Nature Climate Changes.
Это может привести к тому, что в Амазонских лесах дождей станет меньше, климат станет суше, а в Индонезии наоборот произойдет рост уровня осадков.
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