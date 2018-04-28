Китайцы научились вызывать дождь

Китайские учёные увеличат объём осадков с помощью специальных технологий. С этой целью они установят в Тибетском нагорье десятки тысяч камер с дождеобразующим реагентом — частицами иодида серебра. Данный эксперимент станет крупнейшим в мире по созданию искусственных осадков.