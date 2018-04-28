Урбанизация диаметрально противоположно повлияла на разные виды рыб

Исследование того, как форма рыб эволюционировала под влиянием городской среды, принесла ученым из Университета Северной Каролины одновременно ожидаемые и неожиданные результаты. Часть изученных видов стала более обтекаемой, а другая — наоборот. Подробности исследования доступны в статье журнала Global Change Biology.

Благодаря урбанизации скорость водных потоков во время дождей значительно вырастает. Биологи предположили, что в связи с этим должна измениться и форма обитающих в городах рыб. Те должны приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Чтобы проверить свою гипотезу, ученые исследовали два вида рыб — западного черноносого ринихта (Rhinichthys obtusus) и его «кузена» северного семотилуса (Semotilus atromaculatus). Оба вида обитают на северо-востоке США и в Канаде . Исследование включало в себя как полевые исследования, так и работу в музеях (чтобы сравнить современные очертания рыб с формой их предков) и лабораториях (чтобы выяснить причины, которые вызвали изменения формы рыб).

Черноносый ринихт изменился так, как биологи и ожидали — «фигура» современных особей в городах стала более обтекаемой, в то время как «сельские жители» оставались менее приспособленными к жизни в водоемах с быстрым течением. Эволюция северного семотилуса почему-то протекала совсем иначе — в более урбанизированных районах форма особей этого вида стала менее обтекаемой, а живущие в фермерских регионах рыбы либо совсем не изменились, либо обзавелись более «высокими» телами.

Доцент Университета Северной Каролины и ведущий автор статьи Брайан Лангерганс отмечает, что исследование показало, как разные виды по-своему решают задачи, которые ставит перед ними окружающая среда. Некоторые из подобных изменений невозможно предсказать, заключает Брайан.

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