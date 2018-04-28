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Физики смогли узнать вес молекул белка
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Физики смогли узнать вес молекул белка 

МедикФорум 56 минут назад
Фото: МедикФорум
Исследователи из Великобритании сообщили об успешных тестах по взвешиванию молекул белка. Это впервые удалось сделать с помощью света. Как удалось выяснить сайту МедикФорум, ученые узнали вес отдельных биополимерных молекул. Ранее подобные эксперименты не проводились. Этот способ был открыт только в настоящий момент и он по-настоящему уникален. Ученые добились исторического результата при помощи оптического микроскопа. Так, суть нового метода в том, что ученые больше не использовали для этого вид масс-спектрометрии. До этого именно ее использовали для того, чтобы посмотреть как ионизированные частицы ведут себя в электрическом поле. Однако, такой метод был очень ограничен, он не давал взвесить некоторые виды молекул. Кроме того, нельзя было с помощью этого метода исследовать динамические процессы изменения массы молекул или образование из них комплексных структур не получится. Теперь же это стало возможно с помощью новой технологии. Ученые говорят, что их открытие позволяет выяснять массу молекулы. Суть нового метода в том, чтобы оценивать данные о контрастности осадка на стеклянной подложке. Этот показатель дает знать намного больше о весе и данных молекулы, чем считалось ранее. Уникальность также в том, что использовать метод можно для любых молекул. Важно, что этот метод позволяет избежать прикрепления к молекулам чувствительных меток, как и не важно наличие оптических свойств. Ранее сообщалось, что физики раньше медиков могут обнаруживать рак.
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