5 главных факторов, влияющих на наш вес

Важно понимать: поддержание веса не всегда зависит только от силы воли. По данным BBC News, ряд биологических причин оказывает определяющее влияние на то, будет человек полным или худым, — это доказывают последние научные исследования проблемы лишнего веса и ожирения. Микрофлора кишечника. Можно не сомневаться: вес человека зависит от микроорганизмов, живущих в его кишечнике, в пользу это теории появляется все больше фактов. По словам ученых, чем разнообразие микробиом, тем более худой человек, а лишний вес, в свою очередь — знак того, что кишечные микробы не так разнообразны, как могли бы быть. Как сделать микробиом кишечника разнообразным? Этого можно добитья, если начать употреблять много как можно более разных продуктов, богатых клетчаткой (в основном это фрукты, овощи и орехи). Гены. Исследователи из Кембриджского университета пришли к заключению о том, что унаследованные от родителей гены влияют на вес человека примерно на 40-70%. Генетика определяет чувствительность к определенным пищевым компонентам, предпочтения в еде, аппетит и механизм жироотложения в теле. Если в генах имеются какие-то нарушения, мутации, рост жировой ткани может принимать аномальные формы. Гормоны. Аппетит находится полностью во власти гормонов. Переизбыток некоторых из них может привести к тому, что человек все время будет ощущать себя очень голодным, его способность насыщаться будет очень низкой. Проблема в том, что полностью безопасных медицинских способов нормализовать гормональный фон не существует (например, один из них — бариатрическая хирургия). Но себе можно помочь, если научиться не поддаваться стрессам и регулярно высыпаться. Поздние ужины. Биологи утверждают, что человеческий организм настроен так, чтобы справляться с калориями наиболее эффективно в дневное время, когда светло. Но существование современных людей таково, что ужинать приходится как правило в позднее время суток, с наступлением темноты. «За последние десять лет в среднем время ужина передвинулось с 17:00 на около 20:00, и это также повлияло на то, что людей с лишним весом стало больше. В ночное время организм с большим трудом переваривает жиры и сахар», — заявили британские исследователи. Совет ученых: чтобы не переедать в позднее время, нужно питаться так, чтобы в первой половине дня употреблялось в пищу достаточно большое количество калорий. Завтракайте плотно! Бесконтрольный аппетит. Специалисты отмечают: типичная проблема современных людей — потеря контроля над количеством поедаемых калорий. Мы часто едим машинально, даже не задумываясь о том, что именно съедаем, говорят диетологи. Эксперты рекомендуют отказаться от перекусов во время просмотра телевизора, работы за компьютером или чтения гаджетов. Из поля зрения лучше убрать что-то разжигающее аппетит и в общем не держать дома печенье, шоколадки и другие калорийные продукты: хотите сладкого — ешьте фрукты. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были названы 10 типичных симптомов серьезных заболеваний.