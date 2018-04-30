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Последствия столкновения Земли с астероидом смоделировали на видео
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Последствия столкновения Земли с астероидом смоделировали на видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ученые узнали, что астероиды могут быть межгалактической службой доставки воды.
Ученые из Брауновского университета с помощью аппаратуры NASA смоделировали ситуацию, которая бы произошла, если бы астероид врезался в Землю со скоростью 18 тыс. км/ч.
Специалисты хотели выяснить, сколько воды принесет с собой астероид на нашу планету, чтобы сформулировать еще одну гипотезу появления H2O на Земле. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.
При этом ученые отмечают, что по действующей теории, вода с астероидов испаряется при воздействии на небесное тело различных сил во время его движения в космосе. Однако, по словам одного из соавторов исследования Питера Шульца, «природа может быть более интересной, поэтому нам нужно проводить эксперименты».
Эксперты использовали минерал антигорит в качестве замены астероиду и пемзу, которая имитировала поверхность Земли. Они направляли породы друг в друга со скоростью 18 тыс. км/ч, что равно скорости столкновения в поясе астероидов.
Когда исследователи проанализировали результат «ударов», то обнаружили, что до 30% воды из «астероида» оставалось на поверхности условной Земли. Другими словами, они сформировали теорию, что астероиды могут служить некой межгалактической службой доставки воды.
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