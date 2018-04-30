Последствия столкновения Земли с астероидом смоделировали на видео

Ученые узнали, что астероиды могут быть межгалактической службой доставки воды.

Ученые из Брауновского университета с помощью аппаратуры NASA смоделировали ситуацию, которая бы произошла, если бы астероид врезался в Землю со скоростью 18 тыс. км/ч.

Специалисты хотели выяснить, сколько воды принесет с собой астероид на нашу планету, чтобы сформулировать еще одну гипотезу появления H2O на Земле. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

При этом ученые отмечают, что по действующей теории, вода с астероидов испаряется при воздействии на небесное тело различных сил во время его движения в космосе. Однако, по словам одного из соавторов исследования Питера Шульца, «природа может быть более интересной, поэтому нам нужно проводить эксперименты».

Эксперты использовали минерал антигорит в качестве замены астероиду и пемзу, которая имитировала поверхность Земли. Они направляли породы друг в друга со скоростью 18 тыс. км/ч, что равно скорости столкновения в поясе астероидов.

Когда исследователи проанализировали результат «ударов», то обнаружили, что до 30% воды из «астероида» оставалось на поверхности условной Земли. Другими словами, они сформировали теорию, что астероиды могут служить некой межгалактической службой доставки воды.