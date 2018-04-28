Инженеры США приступают к созданию нового ионного двигателя для научных космических миссий

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов /. Американская компания Aerojet Rocketdyne приступает к производству нового ионного двигателя NEXT-C, который, как ожидается, будет использоваться в научных космических миссиях США в ближайшие несколько лет.

Как сообщила на днях эта фирма, она успешно защитила свой технический проект серийного выпуска двигателя NEXT-C, получив от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) зеленый свет на его производство. Планируется, в частности, что эта силовая установка будет использована при создании аппарата DART, предназначенного для того, чтобы врезаться в малый естественный спутник астероида Дидим и изменить траекторию его движения в космическом пространстве. Воплощение в жизнь этих замыслов призвано продемонстрировать в том числе возможность защиты Земли от приближающихся к ней на опасно близкое расстояние небесных тел.

"Применение NEXT-C в качестве основной силовой установки DART создаст прецедент для использования в будущих амбициозных научных миссиях электрических двигателей. Электрические двигатели снижают общие расходы на реализацию миссий без принесения в жертву шансов на их успех", — считает руководитель Aerojet Rocketdyne Айлин Дрейк.

Эту силовую установку разработали специалисты NASA. А налаживанием серийного выпуска такой продукции по соглашению с NASA о долевом участии в расходах, связанных с реализацией этого проекта, занимается Aerojet Rocketdyne. Стороны подписали контракт в апреле 2015 года. По его условиям Aerojet Rocketdyne должна изготовить два таких двигателя, работающих на ксеноне.

План запуска аппарата DART для нанесения удара по астероиду Дидим и изменения траектории его полета был подготовлен в 2013 году. В случае успеха это станет первым случаем, когда астероид будет сбит с курса в результате действий ученых.

По расчетам ученых, астероид Дидим в 2022 году пролетит мимо Земли на расстоянии около 10,5 млн километров. Астероид состоит из двух космических тел — основного и вращающегося вокруг него спутника. Удар предполагается нанести по меньшему по размеру телу диаметром около 150 метров. Аппарат DART планируется запустить в период между декабрем 2020 и маем 2021 года.