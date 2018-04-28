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Новый рекорд: императорский пингвин пробыл под водой 32,2 минуты
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Новый рекорд: императорский пингвин пробыл под водой 32,2 минуты 

Мир24 43 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Американские и новозеландские биологи зафиксировали самый долгий «нырок» императорских пингвинов, который продолжался 32,2 минуты, сообщает в Journal of Marine Ecology Progress Series.
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