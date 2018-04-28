Вращение Земли грозит катастрофой

Эта поразительная картина станет реальностью, если наша планета изменит направление своего вращения, уверены эксперты Евросоюза

На протяжении миллиардов лет Земля вращается в ту же сторону, что и Солнце. Но что произойдёт, если в силу каких-либо причин это направление сменится на противоположное?

Найти ответ учёным помогла компьютерная модель, представленная на проходившем в Австрии ежегодном заседании Генеральной Ассамблеи Европейского Союза наук о Земле (European Geosciences Union General Assembly 2018).

flickr.com/NASA's Marshall Space Flight Center

Как показало это моделирование, нашу планету ждёт серьёзная перестройка существующих ландшафтов, которая затронет множество стран и миллиарды людей. Новые пустыни появятся на месте вполне благополучных сегодня стран, Западная Европа замёрзнет, а океаны заполонят микроскопические водоросли, массовое размножение которых губительно практически для всех более высокоорганизованных форм жизни.

Все эти апокалиптические прогнозы более чем обоснованы — ведь вращение планеты является одним из основных факторов формирования океанских течений, а океан, в свою очередь, совсем не зря называют «кухней погоды».

Сегодня, если взглянуть на Землю из космоса со стороны Северного полюса, она вращается против часовой стрелки. В результате любая точка поверхности планеты на её экваторе несётся в пространстве со скоростью 1670 километров в час. Именно это движение запускает Гольфстрим, Южное и Северное Пассатные и многие другие течения. А они, в свою очередь, обеспечивают тепловой и водный режимы на прилегающих участках суши.

Чтобы детально изучить, как вращение Земли влияет на ее климатическую систему, учёные построили цифровую модель нашей планеты, вращающуюся в противоположном направлении — то есть по часовой стрелке, если смотреть со стороны Северного полюса.

«При обратном вращении Земли сохранятся все основные топографические характеристики: размеры, форма и взаимное расположение континентов и океанов, но возникнет совершенно иной набор условий взаимодействия между воздушной циркуляцией и земной топографией», — рассказал порталу LiveScience соавтор исследования, научный сотрудник Института метеорологии им. Макса Планка в Германии Флориан Цимен (Florian Ziemen). По его словам, при реверсивном движении Земли океанские течения и ветры создадут на ней совершенно новые климатические условия.

flickr.com/NASA's Marshall Space Flight Center

Основной вывод учёных при этом оказался парадоксален — смена направления вращения явно пошла бы планете на пользу.

Реверсивная Земля была бы зелёной Землей, говорят они. Общая площадь пустынь на ней уменьшится примерно с 42 до 31 миллиона квадратных километров. Более половины бывших пустынь порастут травой, а вторая половина скроется под густыми лесами. В то же время новые пустыни возникнут там, где их раньше никогда не было — в юго-восточной части США , на юге Бразилии Аргентины , а также на севере Китая

Другим важным последствием инверсии вращения Земли станет изменение глобальных воздушных потоков.

Задувшие по-новому ветра больше охлаждали бы западные части континентов, в то время как восточные получали бы от них большее количество тепла. В результате в северо-западной Европе станет значительно холоднее, а вот российский Дальний Восток приобретёт ровный, тёплый и мягкий климат благодаря стабилизирующему влиянию Тихого океана.

flickr.com/NASA's Marshall Space Flight Center

В соседнем Индийском океане новая карта течений приведёт к доминированию в экосистемах цианобактерий. Эти крошечные живые существа, ранее известные как «сине-зеленые водоросли», служат важным пищевым ресурсом для других обитателей океана. Но когда цианобактерий становится слишком много, они расходуют практически весь растворенный в воде кислород, то есть буквально душат остальных морских животных.

В заключении стоит отметить, что все описанные изменения в настоящее время практически невозможны и являются не более чем теоретическим ответом учёных на теоретический же вопрос.

Удивительно, но кое-что из выводов учёных в прошлом всё же имело место — например, на месте пустыни Сахара всего несколько тысяч лет назад была самая настоящая саванна с разбросанными по ней озёрами. А Западная Европа примерно в то же время была скованна километровым панцирем последнего оледенения.