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Вращение Земли грозит катастрофой
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Вращение Земли грозит катастрофой 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Эта поразительная картина станет реальностью, если наша планета изменит направление своего вращения, уверены эксперты Евросоюза.
На протяжении миллиардов лет Земля вращается в ту же сторону, что и Солнце. Но что произойдёт, если в силу каких-либо причин это направление сменится на противоположное?
Найти ответ учёным помогла компьютерная модель, представленная на проходившем в Австрии ежегодном заседании Генеральной Ассамблеи Европейского Союза наук о Земле (European Geosciences Union General Assembly 2018).
flickr.com/NASA's Marshall Space Flight Center
Как показало это моделирование, нашу планету ждёт серьёзная перестройка существующих ландшафтов, которая затронет множество стран и миллиарды людей. Новые пустыни появятся на месте вполне благополучных сегодня стран, Западная Европа замёрзнет, а океаны заполонят микроскопические водоросли, массовое размножение которых губительно практически для всех более высокоорганизованных форм жизни.
Все эти апокалиптические прогнозы более чем обоснованы — ведь вращение планеты является одним из основных факторов формирования океанских течений, а океан, в свою очередь, совсем не зря называют «кухней погоды».
Сегодня, если взглянуть на Землю из космоса со стороны Северного полюса, она вращается против часовой стрелки. В результате любая точка поверхности планеты на её экваторе несётся в пространстве со скоростью 1670 километров в час. Именно это движение запускает Гольфстрим, Южное и Северное Пассатные и многие другие течения. А они, в свою очередь, обеспечивают тепловой и водный режимы на прилегающих участках суши.
Чтобы детально изучить, как вращение Земли влияет на ее климатическую систему, учёные построили цифровую модель нашей планеты, вращающуюся в противоположном направлении — то есть по часовой стрелке, если смотреть со стороны Северного полюса.
«При обратном вращении Земли сохранятся все основные топографические характеристики: размеры, форма и взаимное расположение континентов и океанов, но возникнет совершенно иной набор условий взаимодействия между воздушной циркуляцией и земной топографией», — рассказал порталу LiveScience соавтор исследования, научный сотрудник Института метеорологии им. Макса Планка в Германии Флориан Цимен (Florian Ziemen). По его словам, при реверсивном движении Земли океанские течения и ветры создадут на ней совершенно новые климатические условия.
flickr.com/NASA's Marshall Space Flight Center
Основной вывод учёных при этом оказался парадоксален — смена направления вращения явно пошла бы планете на пользу.
Реверсивная Земля была бы зелёной Землей, говорят они. Общая площадь пустынь на ней уменьшится примерно с 42 до 31 миллиона квадратных километров. Более половины бывших пустынь порастут травой, а вторая половина скроется под густыми лесами. В то же время новые пустыни возникнут там, где их раньше никогда не было — в юго-восточной части США, на юге Бразилии и Аргентины, а также на севере Китая.
Другим важным последствием инверсии вращения Земли станет изменение глобальных воздушных потоков.
Задувшие по-новому ветра больше охлаждали бы западные части континентов, в то время как восточные получали бы от них большее количество тепла. В результате в северо-западной Европе станет значительно холоднее, а вот российский Дальний Восток приобретёт ровный, тёплый и мягкий климат благодаря стабилизирующему влиянию Тихого океана.
flickr.com/NASA's Marshall Space Flight Center
В соседнем Индийском океане новая карта течений приведёт к доминированию в экосистемах цианобактерий. Эти крошечные живые существа, ранее известные как «сине-зеленые водоросли», служат важным пищевым ресурсом для других обитателей океана. Но когда цианобактерий становится слишком много, они расходуют практически весь растворенный в воде кислород, то есть буквально душат остальных морских животных.
В заключении стоит отметить, что все описанные изменения в настоящее время практически невозможны и являются не более чем теоретическим ответом учёных на теоретический же вопрос.
Удивительно, но кое-что из выводов учёных в прошлом всё же имело место — например, на месте пустыни Сахара всего несколько тысяч лет назад была самая настоящая саванна с разбросанными по ней озёрами. А Западная Европа примерно в то же время была скованна километровым панцирем последнего оледенения.
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