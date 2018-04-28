Физики взвесили молекулы белка с помощью света

Британские физики нашли способ взвесить отдельные молекулы белка. Ученые добились исторического результата при помощи оптического микроскопа.

Для того, чтобы измерить одиночную органическую молекулу, обычно используют какой-либо вид масс-спектрометрии, и смотрят, как ионизированные частицы ведут себя в электрическом поле. Но возможности этого метода сильно ограничены. Например, исследовать динамические процессы изменения массы молекул или образование из них комплексных структур не получится.

Физики предложили вместо этого анализировать картину интерференции рассеянного света, облучая раствор с молекулами лазером. Массу молекулы можно выяснить по данным о контрастности осадка на стеклянной подложке.

Метод универсален, и с его помощью можно оценивать массу любых биомолекул, в том числе в динамических процессах.