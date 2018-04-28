Закрытие проекта американского лунохода разозлило ученых

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA ) закрыло проект Resource Prospector, согласно которому на спутник Земли в поисках водорода, кислорода и воды должен был отправиться первый американский роботизированный луноход. Как сообщает издание The Verge, это разозлило множество исследователей Луны, которые призывают руководство космического агентства возобновить работу проекта.

Ученые из LEAG (Lunar Exploration Analysis Group, аналитическая группа по исследованию Луны) написали недавно назначенному главе NASA Джиму Бриденстайну письмо c предложением возобновить проект. Они отмечают, что Resource Prospector была единственной в NASA (да и во всем мире) миссией, которая должна была работать в приполярной области Луны. Месторождения полезных ископаемых, которые потенциально могут там находиться, имеют важное значение как для процветания лунной экономики, так и для исследования человеком всей Солнечной системы, отмечают авторы письма.

Предлагая возобновить проект, ученые указывают, что запланированный запуск Resource Prospector в 2022 году будет преследовать несколько целей. В частности, он продемонстрирует Конгрессу США , что NASA быстро реагирует на новую государственную политику в области освоения космоса (напомним, что в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал новую национальную программу космических исследований, согласно которой, в частности, на Луну должны будут отправиться пилотируемые миссии). Кроме того, это закрепит лидерство США в освоении спутника Земли и сможет заинтересовать горнодобывающие компании, тем самым расширив коммерческую важность исследований Луны.

Проект Resource Prospector предназначен для того, чтобы искать в приполярных областях Луны водород, кислород и воду. На поверхность спутника должны были спуститься посадочный модуль и небольшой подвижный луноход с буром, который позволил бы брать анализы грунта и льда. Первый прототип лунохода был испытан на Земле еще в 2015 и 2016 годах, окончательную версию дизайна должны были представить к концу 2018 года, а запустить аппарат к Луне — в 2022-м. Однако 23 апреля ученым пришло уведомление о том, что к концу мая проект должен быть завершен.

Видеоролик NASA, посвященный программе Resource Prospector

Физик из Университета Центральной Флориды Фил Метцгер рассказал The Verge, что проблемы Resource Prospector связаны, скорее всего, с финансированием. Большую часть бюджета, выделенного на освоение космоса, NASA тратит на новую ракету Space Launch System. Поэтому проект лунохода передали в другое подразделение агентства, которое не было заинтересовано в продлении миссии.

Интересно, что глава NASA известен как активный сторонник космической экспансии. В четверг, 26 апреля, он написал в своем твиттере о готовности вернуть Америку на поверхность Луны при помощи «агрессивной робототехнической программы».

Это может вселить в ученых надежду на успех их стараний, ведь без Resource Prospector NASA вряд ли сможет послать роботов на Луну. «Безусловно, это суперважная миссия, и я не могу представить ничего более важного, [чем проект Resource Prospector], чтобы добраться до Луны», — отмечает Метцгер.

Ранее СМИ сообщали что из-за недостатка финансирования может быть закрыт и российский Центр исследования Луны, действующий в составе РКК «Энергия» . В самом ведомстве эту информацию, впрочем, опровергли.

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