NASA закрыло проект разработки лунохода

Предполагалось, что аппарат отправится исследовать полюсы Луны, изучать свойства ресурсов спутника, например, льда, из которого, как считают ученые, можно было бы сделать питьевую воду или ракетное топливо. Специалисты возлагали на луноход большие надежды в связи с приоритетной задачей, которую перед NASA поставил Белый дом — «возвращением человека на лунную орбиту». Запустить Resource Prospector планировали в 2022 году.

Группа ученых, консультирующих агентство в вопросах лунных экспедиций, отреагировала на закрытие проекта письмом к главе NASA Джиму Бриденстайну. В обращении специалисты выразили несогласие с этим решением и призвали рассмотреть возможности возобновить программу. После публикации статьи The Verge NASA распространило заявление, в котором говорилось, что «отдельные инструменты» Resource Prospector будут задействованы в других миссиях, связанных с исследованием луны.

По словам Метцгера, сейчас агентство не разрабатывает других программ для отправки на Луну. Физик пояснил, что изначально разработки лунохода велись на средства из программы человеческих полетов в космос, однако затем проект передали в департамент научных миссий. Ученый предположил, что закрытие Resource Prospector связано тем, что проект несовместим с бюджетом и приоритетами этого отдела.