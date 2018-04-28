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Найдена растущая мертвая зона
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На Ближнем Востоке нашли растущую мертвую зону 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: University of East Anglia
Ученые Университета Восточной Англии обнаружили резкое снижение содержания кислорода в Оманском заливе (северо-запад Аравийского моря). Растущую мертвую зону нашли с помощью подводных роботов Seaglider, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Для определения уровня оксигенации залива были использованы два автономных необитаемых подводных аппарата, способных спускаться на глубину 1000 метров и работать в течение нескольких месяцев. Они поддерживали связь со спутниками и составили карту распределения кислорода в морских водах. Оказалось, что площадь мертвой зоны, где наблюдается гипоксия, сравнима с площадью Шотландии и продолжает расти.
Мертвые зоны или зоны кислородного минимума обычно встречаются на глубине 200-800 метров и возникают в результате потепления воды и увеличения концентрации органических веществ, которые поступают с суши вместе со сточными водами и удобрениями. При этом компьютерные модели предсказывают продолжающееся снижение уровня кислорода в Мировом океане в течение текущего столетия и увеличение количества растущих мертвых зон.
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