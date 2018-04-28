Ученые исследуют влияние частиц аэрозоля на климат Земли

На основе этих исследований будут готовиться публикации, которые представят новые знания о влиянии частиц аэрозоля на атмосферу.

Ученые из Владивостока несколько лет проводили исследования по влиянию частиц аэрозоля на изменение климата.

Группа исследователей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создала модель светорассеяния микронными частицами космической пыли. По итогам работы ученые пришли к выводу, что частицы отражают солнечный свет, как в сторону Земли, так и в открытое космическое пространство, уменьшая поток солнечного излучения, что приводит к охлаждению поверхности и приповерхностного слоя воздуха, сообщает ТАСС

На основе этих исследований будут готовиться публикации, которые представят новые знания о влиянии частиц аэрозоля на атмосферу.