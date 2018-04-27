НАСА показала новую фотографию Большого красного пятна Юпитера

НАСА опубликовала новый снимок Большого красного пятна Юпитера. Кадры были сделаны первого апреля, сообщается на официальном сайте ведомства.

Фотография пятна составлена из трех отдельных изображений, полученных космической станцией Juno (Jupiter Polar Orbiter) с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя газового гиганта. Снимки сделаны во время 12-го полета космического аппарата вблизи Юпитера.

Большое красное пятно, самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину, что больше любых линейных размеров Земли. Наблюдением явления ученые занимаются в течение последних 300 лет.