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Российский спутник «Арктика» оснастят многозональными сканирующими устройствами
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Российский спутник «Арктика» оснастят многозональными сканирующими устройствами 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Холдинг «Российские космические системы» завершил разработку и изготовление комплекта многозональных сканирующих устройств для первого аппарата спутниковой системы «Арктика», сообщили в Роскосмосе.
«Приборы переданы НПО им. С. А. Лавочкина для установки на космический аппарат, запуск которого запланирован на 2019 год», — отметили в пресс-службе госкорпорации.
Подчёркивается, что на каждый спутник будет установлено по два прибора. Они будут «резервировать друг друга, повышая надежность системы». Они также смогут работать одновременно», — добавили в Роскосмосе. При этом сообщается, что в ходе работ по созданию сканирующих устройств была повышена их радиационная стойкость.
По набору оборудования спутник «Арктика-М» будет аналогичен метеорологическим геостационарным аппаратам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) серии «Электро-Л». «Арктика-М» будет размещена на высокоэллиптической орбите, что позволит ей собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются геостационарным комплексом «Электро-Л».
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