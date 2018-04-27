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Томские учёные усовершенствовали подводную робототехнику
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Томские учёные усовершенствовали подводную робототехнику 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Эксперты Томского политеха работают над созданием инерционной системы навигации для подводной роботизированной техники. В ходе разработки учёные применили инновационные сенсоры, сообщает «Русская планета».
Навигация будет работать не только на автономных подводных устройствах, но и на управляемых лодках для изучения подводной жизни и при проведении поисковых операций. Кроме того, существенным преимуществом разработки является устойчивость к климатическим изменениям.
Систему можно будет использовать на большой глубине, в отличие от других аналоговых проектов. Наконец, аппаратура обладает высокой точностью собранных данных.
В настоящее время эксперты дорабатывают программное обеспечение для устройства.
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