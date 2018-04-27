Изменение климата и «умные» города обсудят ученые на конференции в Москве в июне

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Изменение климата, «умные» города, а также вопросы географического образования и геополитики обсудят в июне ученые из разных стран мира на конференции Международного географического союза «Практическая география и вызовы XXI века», приуроченной к 100-летию Института географии Российской академии наук (РАН).

"С 4 по 6 июня в Москве на базе Российской академии наук состоится одно из крупнейших в текущем году событий в мире географии — конференция Международного географического союза «Практическая география и вызовы XXI века», — говорится в сообщении на сайте Института географии РАН, опубликованном в пятницу.

Францию, США, Великобританию, Венгрию, Казахстан, Польшу, Италию. Ожидается, что в конференции примут участие более 800 ведущих ученых из многих стран мира, включая Китай , Индию, Германию

"Одна из главных тем — изменение климата. Эта актуальная тема обусловлена тем, что ежегодно фиксируются новые климатические рекорды и экстремальные явления, оказывающие большое влияние на жизнь людей в разных регионах мира. Вторая важнейшая тема — развитие географического образования, которое жизненно необходимо для подрастающего поколения XXI века", — отмечают организаторы.

Кроме того, ученые обсудят развитие «умных» городов.