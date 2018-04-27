Китай построит базу на Луне

Китай объявил о планах построить на Луне базу, которая поможет изучать лунные ресурсы и станет стартовой площадкой для полетов на Марс. Предполагается, что у лунной базы будут многокамерные каюты, которые обеспечат кислородом людей внутри.

База научных исследований, частично поддерживаемая солнечной энергией, станет финальным шагом в амбициозной космической программе Китая. «Мы считаем, что мечта китайской нации о „лунном дворце“ скоро станет реальностью», — говорится в видеоматериале Национальной космической администрации Китая, сообщает China Daily. Ученые в данный момент также изучают возможности выращивания цветов, картофеля и разведения шелкопряда на Луне.

Осенью прошлого года представители администрации заявили, что Китай «проводит технико-экономическое исследование по поводу создания роботизированного поста на поверхности Луны для проведения научных исследований и технологических экспериментов», — говорится в China Daily.

Никакого расписания по строительству новой базы не обнародовано, также пока нет подробностей о том, как именно она будет работать. Специалисты считают, что Китай обоснуется на Луне не раньше 2030 года.