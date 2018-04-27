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Китай построит базу на Луне
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Китай построит базу на Луне 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 44 минуты назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Китай объявил о планах построить на Луне базу, которая поможет изучать лунные ресурсы и станет стартовой площадкой для полетов на Марс. Предполагается, что у лунной базы будут многокамерные каюты, которые обеспечат кислородом людей внутри.
База научных исследований, частично поддерживаемая солнечной энергией, станет финальным шагом в амбициозной космической программе Китая. «Мы считаем, что мечта китайской нации о „лунном дворце“ скоро станет реальностью», — говорится в видеоматериале Национальной космической администрации Китая, сообщает China Daily. Ученые в данный момент также изучают возможности выращивания цветов, картофеля и разведения шелкопряда на Луне.
Осенью прошлого года представители администрации заявили, что Китай «проводит технико-экономическое исследование по поводу создания роботизированного поста на поверхности Луны для проведения научных исследований и технологических экспериментов», — говорится в China Daily.
Никакого расписания по строительству новой базы не обнародовано, также пока нет подробностей о том, как именно она будет работать. Специалисты считают, что Китай обоснуется на Луне не раньше 2030 года.
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