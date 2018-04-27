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Ученики из района Печатники совершили необычное космическое путешествие
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Ученики из района Печатники совершили необычное космическое путешествие 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Ребятам показали, как земляне смогут жить на «красной планете» в недалеком будущем, информация об этом появилась на официальном портале школы №1256, ученики которой и посетили «орбитальную станцию».
«Учащиеся 1 «Б» класса побывали на Марсе. Настоящая орбитальная станция позволяет представить, как земляне будут жить и работать на Марсе в недалеком будущем. Ребята попробовали себя в качестве научных сотрудников, изучающих поверхность планеты, делая опыты с живыми организмами и растениями. Отчет о проделанной работе позволил ребятам получить паспорт исследователей Марса», — говорится в сообщении.
Подробнее о мероприятиях школы: spectr.mskobr.ru. (то)
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