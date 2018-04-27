NASA и ESA спланировали доставку марсианского грунта на Землю

Представители NASA Европейского космического агентства (ESA) разработали план доставки на Землю образцов грунта с поверхности Марса. Первый этап наметили на 2020 год, им должен стать запуск ровера «Марс-2020». Получив образцы марсианской почвы, исследователи смогут детально изучить их химический состав и сделать выводы о том, могла ли на Красной планете когда-либо существовать жизнь. Заявление опубликовано на сайте ESA.

Сегодня исследовать грунт и песок с поверхности Марса можно только дистанционно: этим занимается, например, марсоход Curiosity. Устройство собирает образцы сухой почвы, сортирует частицы по размеру и анализирует их химический состав с помощью встроенных научных приборов. Однако на Земле доступен намного более точный анализ, и его методы постоянно совершенствуются.

План доставки грунта на Землю разделили на три основных этапа. Первым станет запуск ровера «Марс-2020», его начали собирать в апреле 2018 года. В конструкцию аппарата включили около 30 контейнеров для почвы, каждый размером с шариковую ручку. В ходе следующей миссии на Марс прибудет небольшой ровер, который заберет контейнеры с образцами и доставит их к ракете Mars Ascent Vehicle. Она выведет груз на марсианскую орбиту, откуда еще один космический аппарат, запущенный с Земли, заберет контейнеры с пробами и другие собранные материалы. Предполагается, что корабль, ответственный за последний этап, приземлится в США

Проект ровера «Марс-2020» / © NASA

В этот же период на Красной планете будет работать аппарат совместной российско-европейской миссии ExoMars. Бур этого устройства сможет добывать пробы с глубины около двух метров. Его работа позволит исследователям выбрать, какие именно образцы марсианской почвы стоит доставить на Землю.

Подробные результаты планирования новой серии миссий представят на заседании Совета министров ESA в 2019 году. Если они одобрят результаты, исследователи продолжат работу над проектом.