ЕКА и NASA намерены доставить на Землю образцы грунта с Марса

ПАРИЖ, 27 апреля. / ТАСС /. Европейское космическое агентство (ЕКА) и американское NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства) подписали соглашение о намерении отправить на Марс летательный аппарат, который затем вернется обратно с образцами грунта. Миссия, которая стартует в 2020 году, станет первой в своем роде, поскольку все предыдущие аппараты, достигавшие планеты, оставались на ней, сообщается на официальном сайте ЕКА.

Собранный на Марсе материал, как отмечают эксперты, поможет лучше изучить историю планеты и выяснить, существует ли на ней жизнь.

"Несомненно, возможность доставить образцы грунта с Красной планеты на Землю для изучения в лучших лабораторных условиях представляется астрономам невероятно заманчивой, — заявил руководитель программы полетов и космических исследований ЕКА Дэвид Паркер. — Воссоздание истории Марса и ответы на вопросы о прошлом планеты — это лишь два аспекта, в изучении которых миссия позволит серьезно продвинуться".

Детали миссии

Экспедиция, по замыслу организаторов, пройдет в три этапа. Во-первых, состоится запуск двух марсоходов, которые соберут образцы почвы. Американский аппарат наполнит грунтом 30 емкостей размером с обычную авторучку. В 2021 году европейский марсоход «ЭкзоМарс», который запустят совместно с "Роскосмосом" , должен пробурить скважины глубиной 2 метра и собрать образцы почвы «следующего слоя».

На втором этапе марсоход поместит капсулу с грунтом величиной с футбольный мяч в спускаемый аппарат, а с Земли на Марс на борту космического корабля доставят специальную миниатюрную ракету. Она с поверхности Марса выведет аппарат с образцами почвы на его орбиту. На заключительной стадии экспедиции эту капсулу должен забрать новый космический корабль с Земли и возвратиться с ней.

Даты начала реализации второго и третьего этапов миссии станут известны в 2019 году, после того, как исследователи проведут дополнительные расчеты и определится окончательный состав участников. Инициаторы проекта приглашают присоединится к нему коммерческие космические компании. «Для того, чтобы справиться с этой трудной задачей — добраться до Марса и вернуться обратно — необходимо сотрудничество государственных и коммерческих космических организаций, лучших из лучших», — констатирует помощник директора NASA по науке Томас Зурбучен.

ЕКА обращает внимание на то, что уже успешно функционируют некоторые элементы проекта. Например, на этой неделе европейский спутник Trace Gas Orbiter, находящийся на марсианской орбите, ретранслировал на Землю данные с американского марсохода Curiosity, что, по словам представителей агентства, свидетельствует об успешном сотрудничестве между двумя организациями.

Российский подход