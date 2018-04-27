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Пожарные, тушившие башни-близнецы в 2001, поголовно заболели раком крови
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Пожарные, тушившие башни-близнецы в 2001, поголовно заболели раком крови 

Ридус 1 час назад
Американские ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке опубликовали исследование, в котором заявили, что большинство пожарных, участвовавших в тушении пожара и разборе завалов после теракта 11 сентября 2001 года, страдают от рака крови.
Проанализировав здоровье спасателей и добровольцев, которые помогали на месте катастрофы, медики заметили одну закономерность: все эти люди потом стали носителями опасного заболевания — моноклональной гаммопатии, которая является предшественницей рака крови.
Причем такое заболевание встречалось как и у пожилых пожарных, так и молодежи.
Мы предполагаем, что тяжелая работа пожарных сказывается на их здоровье. Рак крови — одно из самых распространенных заболеваний среди представителей этой профессии, поделились исследователи.
Более ранние исследования показывали, что тушение пожаров — занятие не только опасное для жизни, но и очень вредное для здоровья, так как в момент возгорания в атмосферу попадают токсичные вещества, которые способствуют развитию рака.
Авторы нового исследования решили выяснить, как именно тушение пожаров так негативно сказалось на спасателях, работавших на месте крупнейшего теракта.
Ученые составили модель башен-близнецов, чтобы подсчитать количество асбестовой пыли, ароматических углеводородов и обычной грязи, которое попало в атмосферу после крушения зданий. Оказалось, что большая часть пыли либо осела, либо продолжала витать в воздухе.
Окончательно вся грязь исчезла спустя несколько месяцев после трагедии, так как развалины убирали на протяжении 10 месяцев.
Все это время на объекте работали спасатели, которые ежедневно по несколько часов находились в «пылевом облаке». Такая загрязненная атмосфера и могла сказаться на здоровье спасателей, предположили ученые.
Чтобы проверить свое предположение, ученые проанализировали образцы крови у 800 спасателей. Как и предполагалось, спасатели, тушившие пожары 11 сентября 2001 года, в два раза чаще страдали от ранних форм рака, чем остальные жители Нью-Йорка.
Анализы крови показали, что первые тяжелые признаки злокачественной опухоли стали проявляться у пожарных примерно на 57 году жизни, что, по статистике, на 12 лет раньше, чем у обычных жителей мегаполиса.
Ученые надеются, что их исследование поможет социальным службам задуматься над тем, как можно помочь пожарным избежать развитие рака и снизить опасность во время выполнения работы.
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