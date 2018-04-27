Внеземные: планеты, на которых, возможно, придется жить людям

Человечество все больше привлекает возможность узнать Вселенную, путешествовать в космосе и найти пригодные для жизни планеты. Ученые не отрицают, что в будущем межпланетные перелеты станут чем-то обыденным и, возможно, люди заселят другую планету.

Luyten b Ученые выражают уверенность в том, что названая планета уже может быть заселена разумной жизнью, поэтому отправили туда закодированные сообщения, в надежде найти инопланетных существ. Luyten b разместилась на расстоянии порядка 12,4 световых лет от нас, и по размерам Землю она обходит втрое. Kepler-1638b

Эту планету исследователи внесли в списки наиболее похожих на Землю среди пригодных для жизни человека объектов во Вселенной. Площадь поверхности космического тела превосходит земную на 60%, а также существует мнение, что на ней может иметься вода в жидком состоянии. Kepler-186F

Данная экзопланета отличается радиусом, близким к земному, а также размещается в обитаемой зоне другой звезды. Указанный объект можно найти на расстоянии порядка 500 световых лет от нас, а продолжительность года здесь составляет 130 дней. Kepler-452b

Этот объект больше Земли на 60%, однако имеет такую же температуру, что делает его благоприятным местом для жизни человека. К тому же год здесь длиться примерно 385 земных суток, а ее звезда весьма похожа на Солнце по своим характеристикам. Вольф 1061с

Одна из наиболее близких непосредственно к Земле экзопланет оказалась на расстоянии в 14 световых лет, скрываясь в созвездии Змееносца. Вокруг своего светила объект осуществляет полный оборот за 18 дней, а главное ее отличие от нашей планеты заключается в большей массе и размерах. Проксима Центавра

Несмотря на то, что эта планета имеет слишком значительную для жителей Земли дозу радиации, ее все же расценивают как пригодную для жизни. Она разместилась на расстоянии всего в четыре световых года от нашей планеты, пока ее масса в 1,3 раза превышает земную. На поверхности объекта фиксируется стабильная температура в -40 градусов по Цельсию. Марс