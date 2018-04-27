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Ученые из 10 стран мира собрались на конференцию «Перспектива-2018» в КБР
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Ученые из 10 стран мира собрались на конференцию «Перспектива-2018» в КБР 

ТАСС 42 минуты назад
НАЛЬЧИК, 27 апреля. /ТАСС/. Участниками международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Песпектива-2018», которая состоится в Кабардино-Балкарии (КБР), станут представители более чем 10 стран мира и 30 регионов России. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского госуниверситета Михаил Сенич.
"Более 170 молодых ученых из 30 регионов России заявлись на очный этап конференции молодых ученых «Перспектива-2018», которую университет проводит в 22 раз. В республику приехали также ученые из Китая, Ирана, Египта, Сирии, Индии, Иордании, Абхазии, Украины", — сказал Сенич, уточнив, что в заочной конференции участвуют также представители Белоруссии, Узбекистана и Казахстана, работы которых уже опубликованы в сборнике научных работ конференции.
"Сборник работ состоит из пяти томов, туда вошли 400 научных публикаций по 17 направлениям. В очной части конференции будут работать 10 секций. В рамках форума состоится презентация грантового конкурса для молодых ученых. Участникам расскажут о том, как можно принять участие в нем и получить поддержку для своих научных разработок. Ожидается, что с возможностями поддержки молодежь ознакомит председатель Российского союза студенческих объединений, сотрудник МГУ Андрей Андриянов", — добавил собеседник агентсва.
Конференция проходит 27-30 апреля в Приэльбрусье в Эльбрусском учебно-научном комплексе КБГУ. В рамках форума, кроме научной работы и семинаров, планируются тематические круглые столы и экскурсии.
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