Ученые из 10 стран мира собрались на конференцию «Перспектива-2018» в КБР

НАЛЬЧИК , 27 апреля. / ТАСС /. Участниками международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Песпектива-2018», которая состоится в Кабардино-Балкарии (КБР), станут представители более чем 10 стран мира и 30 регионов России . Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского госуниверситета Михаил Сенич. Ирана, Египта, Абхазии, Узбекистана и "Более 170 молодых ученых из 30 регионов России заявлись на очный этап конференции молодых ученых «Перспектива-2018», которую университет проводит в 22 раз. В республику приехали также ученые из Китая Сирии , Индии, Иордании Украины ", — сказал Сенич, уточнив, что в заочной конференции участвуют также представители Белоруссии Казахстана , работы которых уже опубликованы в сборнике научных работ конференции. "Сборник работ состоит из пяти томов, туда вошли 400 научных публикаций по 17 направлениям. В очной части конференции будут работать 10 секций. В рамках форума состоится презентация грантового конкурса для молодых ученых. Участникам расскажут о том, как можно принять участие в нем и получить поддержку для своих научных разработок. Ожидается, что с возможностями поддержки молодежь ознакомит председатель Российского союза студенческих объединений, сотрудник МГУ Андрей Андриянов ", — добавил собеседник агентсва. Конференция проходит 27-30 апреля в Приэльбрусье в Эльбрусском учебно-научном комплексе КБГУ. В рамках форума, кроме научной работы и семинаров, планируются тематические круглые столы и экскурсии.