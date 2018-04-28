Ученые изобрели полимер, способный пережить бесконечную переработку

Химики из университета Колорадо произвели полимерный материал, который можно многократно перерабатывать, разбирая молекулы на отдельные мономеры. Результаты работы специалистов были опубликованы в журнале Science.

Стойкая структура придает пластику устойчивости, однако, у этого явления есть и обратная сторона — соединения пластика разлагаются слишком долго, что вредит экологии планеты.

Группа исследователей, возглавляемых Юджином Ченом, произвела синтез полимера нового типа. Он обладает теми же свойствами, что и вещества, используемые при создании полиэтилена, но при том способен выдержать многократно повторенную процедуру полимеризации и деполимеризации.

Молекула с гамма-бутиролактоном, у которого два атома углерода связаны в кольцевую структуру может быть произведена из составов, которые доступны в широкой продаже. Для этого необходимо провести две стадии синтеза, после чего осуществить полимеризацию с использованием катализатора.

О других экспериментах с физическими свойствами материалов сообщалось 22 апреля. Российским специалистам удалось определить толщину слоя накопителя энергии, что позволит увеличить вместимость ядерной батареи в десять раз.