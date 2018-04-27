Послушай глубину: учёные провели аудиострим со дна океана

Учёные из Научно-исследовательского института аквариума в заливе Монтерей (MBARI) несколько часов назад завершили необычную прямую трансляцию — аудиострим вёлся со дна океана, с глубины 1200 м.

Три года назад в 30 километрах от побережья Калифорнии учёные установили ультрачувствительный микрофон, называемый гидрофоном. Он помогает звукам усиливаться, поэтому вы сами легко можете услышать, что происходит на дне океана. К сожалению, чтобы услышать некоторых существ, таких как усатый кит, вам потребуются высококачественные наушники или сабвуферы.

Зато вы точно расслышите дельфинов, морских львов, корабли, дождь, ветер, землетрясения и множество других звуков. Каждый из звуков попадает в одну из трех категорий: биофония (звуки морской жизни), геофония (земные звуки) или антропология (человеческая деятельность).