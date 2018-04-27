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Послушай глубину: учёные провели аудиострим со дна океана
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Послушай глубину: учёные провели аудиострим со дна океана 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Учёные из Научно-исследовательского института аквариума в заливе Монтерей (MBARI) несколько часов назад завершили необычную прямую трансляцию — аудиострим вёлся со дна океана, с глубины 1200 м.
Три года назад в 30 километрах от побережья Калифорнии учёные установили ультрачувствительный микрофон, называемый гидрофоном. Он помогает звукам усиливаться, поэтому вы сами легко можете услышать, что происходит на дне океана. К сожалению, чтобы услышать некоторых существ, таких как усатый кит, вам потребуются высококачественные наушники или сабвуферы.
Зато вы точно расслышите дельфинов, морских львов, корабли, дождь, ветер, землетрясения и множество других звуков. Каждый из звуков попадает в одну из трех категорий: биофония (звуки морской жизни), геофония (земные звуки) или антропология (человеческая деятельность).
«Иногда на записи тишина, а затем она переходит в какофонию за несколько минут. Поэтому, если люди ничего не услышат в один промежуток времени, то они определённо должны вернуться к прослушиванию чуть позже», — отметил ведущий ученый MBARI Джон Райан.
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