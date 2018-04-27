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Учёные ответят на главный «марсианский» вопрос
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Учёные ответят на главный «марсианский» вопрос 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
НАСА и Европейское комическое агентство объявили о подписании нового соглашения. Согласно документу, учёные совместными усилиями постараются узнать, существует (или существовала) жизнь на Марсе. Для этого будут собраны марсианские образцы, которые затем отправят на Землю.
Отметим, что до этого все исследования основывались на анализе марсианской почвы роботами и специальными устройствами, находившимся на Красной планете. Но, по мнению учёных, транспортировка образцов на нашу планету позволила бы провести более подробные исследования.
НАСА и ЕКА планируют загрузить добытые экземпляры в специальный корабль, который взлетит с поверхности Марса, а после образцы будут «спущены» на Землю в модуле сбора. Затем они подвергнуться строгому карантину «Планетарная защита», направленному на предотвращение загрязнения Земли в случае, если образцы содержат марсианские организмы.
Американское ведомство также сообщило, что оба агентства в ближайшем будущем приступят к поиску коммерческих партнеров для организации миссии на Марс. Учёные надеются, что подобные исследования будут иметь решающее значение для изучения планеты непосредственно самим человеком.
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