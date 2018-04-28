Названа самая большая акула-путешественница

Китовая акула получила звание рыбы-путешественницы, так как она может за короткий промежуток времени преодолеть расстояние в 20 тысяч километров, попав из Тихого в Индийский океан. Теперь китовая акула не только самая большая акула на планете, но и рыба, плавающая на дальние расстояния.

Известно, что в длину акула достигает 12 метров, хотя ученые уверены, что это не максимальный ее размер. Об образе жизни этих животных известно очень мало, о путях миграции — почти ничего.

В том году биологи из Смитсоновского института исследования тропиков в Панаме решили узнать, на какие максимальные расстояния может уходить китовая акула. Для этого рыбе надели специальный датчик, который фиксировал все ее передвижения с учетом координат.

Оказалось, что за год акула проплывает более двадцати тысяч километров, и может из Тихого океана выплыть в Индийский, а потом вернуться обратно.

Поскольку акула передвигается в основном на глубине, датчик мог передавать сигналы только тогда, когда акула подплывала близко к поверхности воды, уточняют биологи.

Мы назвали акулу Анной. Сначала Анна плавала в окрестностях Панамы 116 дней, а потом взяла курс на Коста-Рику и Галапагосские острова, где акулы обычно собираются в группы и плавают вместе. После этого сигнал пропал, и мы поняли, что Анна ушла на глубину, поделились авторы работы.

Следующие координаты, которые получили ученые, были окрестности Гавайского архипелага. Датчик показал, что акула находилась у побережья Маршалловых островов, потом решила заплыть в Мариинскую впадину и отправилась плыть на восток.

Мысль о том, что акулы мигрируют на большие расстояния, и раньше посещала ученых, так как генетические анализы разных акул показывали, что все акулы мира — ближайшие родственники. Также было известно, что ежегодно акулы собираются большими компаниями в определенных местах.

Новое исследование подтвердило предположение, что акулы могут путешествовать на довольно-таки большие расстояния.