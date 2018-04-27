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Раса лилипутов, которая поставила ученых в тупик
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Раса лилипутов, которая поставила ученых в тупик 

Don't Panic 38 минут назад
Фото: Don't Panic
Исследователи обнаружили остатки странной доисторической расы, представители которой не вырастали выше одного метра. Остров Флорес, где было сделано открытие, уже начали штурмовать туристы, желающие воочию наблюдать настоящих «хоббитов». Какое-то время ученые считали, что наткнулись просто на захоронение подростков. Однако, полностью сформированный скелет эту возможность исключал. До настоящего момента ученое сообщество все еще продолжает обсуждать — является ли племя отдельной ветвью эволюции человечества или же это нечто иное.
Последняя полученная информация позволила ученым сделать окончательный вывод. Изучив слои в костях сохранившегося черепа и сравнив его с современными людьми, они пришли к выводу, что крошечные хоббиты обладают существенными отличиями.
Не обнаружилось никаких признаков того, что флориентийские люди страдали от неизвестного заболевания. Исследователи утверждают: миниатюрные существа не относятся к виду Homo sapiens. Однако существующей информации все еще недостаточно, чтобы понять, стоит ли относить индонезийских «хоббитов» к отдельному виду.
Родиной человека флоресского ученые склонны считать это же остров, Флорес. Останки не были обнаружены нигде больше, кроме как в единственном скальном гроте Лианг Буа.
На странные останки наткнулась команда австралийского геолога Майкла Гэгэна. Произошло это практически случайно: Майкл, решив обойти всю пещеру, обнаружил узкий проход, который привел его в новый грот.
Здесь и были найдены захоронения племени человека флоресского. Эта триба вполне может оказаться недостающим звеном, связывающим человека прямоходящего и его далеких предков.
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