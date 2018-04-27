Раса лилипутов, которая поставила ученых в тупик

Исследователи обнаружили остатки странной доисторической расы, представители которой не вырастали выше одного метра. Остров Флорес , где было сделано открытие, уже начали штурмовать туристы, желающие воочию наблюдать настоящих «хоббитов». Какое-то время ученые считали, что наткнулись просто на захоронение подростков. Однако, полностью сформированный скелет эту возможность исключал. До настоящего момента ученое сообщество все еще продолжает обсуждать — является ли племя отдельной ветвью эволюции человечества или же это нечто иное.

Последняя полученная информация позволила ученым сделать окончательный вывод. Изучив слои в костях сохранившегося черепа и сравнив его с современными людьми, они пришли к выводу, что крошечные хоббиты обладают существенными отличиями.

Не обнаружилось никаких признаков того, что флориентийские люди страдали от неизвестного заболевания. Исследователи утверждают: миниатюрные существа не относятся к виду Homo sapiens. Однако существующей информации все еще недостаточно, чтобы понять, стоит ли относить индонезийских «хоббитов» к отдельному виду.

Родиной человека флоресского ученые склонны считать это же остров, Флорес. Останки не были обнаружены нигде больше, кроме как в единственном скальном гроте Лианг Буа.

На странные останки наткнулась команда австралийского геолога Майкла Гэгэна. Произошло это практически случайно: Майкл, решив обойти всю пещеру, обнаружил узкий проход, который привел его в новый грот.

Здесь и были найдены захоронения племени человека флоресского. Эта триба вполне может оказаться недостающим звеном, связывающим человека прямоходящего и его далеких предков.