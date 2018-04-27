Астрономы открыли звезду-"вампира", взорвавшую соседнее светило

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Орбитальная обсерватория «Хаббл» получила первые фотографии звезды-"вампира" в соседней галактике, заставившей ее соседку взорваться, что указало на возможность появления крайне необычных сверхновых в двойных звездных системах, сообщает НАСА

Сиднее. "Мы давно знаем, что большинство крупных звезд Вселенной живет не в одиночестве, а в двойных системах. Многие из этих пар светил взаимодействуют между собой и обмениваются газом после того, как они сближаются. Похоже, что примерно половина таких пар является родоначальниками относительно редких вариаций сверхновых типа IIb", — рассказывает Стюарт Райдер (Stuart Ryder) из Астрономической обсерватории Австралии

Сверхновые звезды вспыхивают в результате гравитационного коллапса массивных звезд, когда тяжелое ядро звезды сжимается и создает волну разряжения, выбрасывающую легкое вещество внешних слоев светила в открытый космос. В результате этого образуется светящаяся газовая туманность, которая продолжает расширяться некоторое время после взрыва.

Сверхновые первого типа образуются в результате взрыва двойной системы из белого карлика и более массивной звезды, а более распространенные вспышки второго типа — в результате взрыва звезд-гигантов, нередко обитающих в парах или системах из трех светил.

Ученых, как рассказывает Райдер, давно интересовало то, как подобный катаклизм влияет на соседние звезды. Ударная волна и выброс раскаленной материи бывшего светила, как предполагали многие астрономы, должны были дестабилизировать остальных обитателей их звездной системы и разорвать их на части. Другие астрофизики считали, что этого не происходит.

Райдер и его коллеги выяснили, что звезды иногда переживают подобные катаклизмы, изучая одну из самых странных сверхновых, открытых за последние 30 лет, при помощи инструментов и камер «Хаббла».

Этот объект, SN 2001ig, был открыт в 2001 году в галактике NGC 7424 американским астрофизиком Алексеем Филиппенко, соавтором текущего открытия. В отличие от других вспышек такого рода, ее спектр указывал на то, что материя ее прародительницы почти не содержала в себе водорода, что является уникальной чертой сверхновых первого, а не второго типа.

Филиппенко и его коллеги предположили, что это произошло из-за того, что прародительница SN 2001ig сбросила 90% своих внешних оболочек непосредственно перед взрывом. Что именно заставило ее это сделать, оставалось предметом споров среди астрофизиков до последних наблюдений «Хаббла».

Как оказалось, в «побеге» водорода был виноват не мощный звездный ветер, вырабатываемый звездой на последних этапах ее жизни, как считали ученые раньше, а соседнее с ней светило. Этот «космический воришка», как выразился Филиппенко, вращался на вытянутой орбите вокруг прародительницы сверхновой и периодически сближался с ней, перетягивая на себя ее материю.

В конечном итоге вторая звезда взорвалась, однако соседний с ней «вампир» пока непонятным образом пережил этот катаклизм, о чем свидетельствуют снимки, полученные ультрафиолетовыми камерами «Хаббла». Секрет его выживания Филиппенко, Райдер и их коллеги планируют раскрыть, наблюдая за другими подобными вспышками при помощи наследника «Хаббла», космической обсерватории «Джеймс Уэбб».