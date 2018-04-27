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Учащиеся школы №1236 ответили на вопросы о великих ученых России
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Учащиеся школы №1236 ответили на вопросы о великих ученых России 

Управа Бутырского района города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Познавательную игру-викторину «Великие ученые России» провели на минувшей неделе учителя биологии, химии и физики образовательного комплекса № 1236 для учащихся 7–8 классов. Мероприятие прошло в рамках предметной недели естественных наук.
— В викторине приняли участие шесть команд. Мероприятие было посвящено ученым Ивану Павлову, Михаилу Ломоносову и Константину Циолковскому. Все участники активно отвечали на вопросы о биографии, научных достижениях и заслугах ученых, — сообщили в администрации школы.
По завершении игры все ребята были награждены грамотами и призами. (то)
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