Учащиеся школы №1236 ответили на вопросы о великих ученых России

Познавательную игру-викторину «Великие ученые России» провели на минувшей неделе учителя биологии, химии и физики образовательного комплекса № 1236 для учащихся 7–8 классов. Мероприятие прошло в рамках предметной недели естественных наук.

Михаилу Ломоносову и — В викторине приняли участие шесть команд. Мероприятие было посвящено ученым Ивану Павлову Константину Циолковскому . Все участники активно отвечали на вопросы о биографии, научных достижениях и заслугах ученых, — сообщили в администрации школы.

По завершении игры все ребята были награждены грамотами и призами. (то)