Учащиеся школы №1236 ответили на вопросы о великих ученых России 

Познавательную игру-викторину «Великие ученые России» провели на минувшей неделе учителя биологии, химии и физики образовательного комплекса № 1236 для учащихся 7–8 классов. Мероприятие прошло в рамках предметной недели естественных наук.
— В викторине приняли участие шесть команд. Мероприятие было посвящено ученым Ивану Павлову, Михаилу Ломоносову и Константину Циолковскому. Все участники активно отвечали на вопросы о биографии, научных достижениях и заслугах ученых, — сообщили в администрации школы.
По завершении игры все ребята были награждены грамотами и призами. (то)